Italia, stop al calo dei contagi: il Coronavirus torna a crescere, in Sardegna i positivi salgono a 494. Purtroppo dopo tre giorni di calo il Coronavirus torna a crescere in Italia, dato preoccupante viste le pesanti restrizioni in atto. In Sardegna invece 52 positivi in più, per una media di circa l’11 per cento, con 4 casi solo a Monserrato. In campo nazionale aumentano i positivi: sono 4492 in più di ieri. Oggi 662 nuovi morti e 999 guariti, è il bollettino della Protezione Civile. I positivi totali in Italia sono 57521. Oggi mille positivi in più in Italia rispetto a ieri, calano leggermente i morti e i guariti superano fortunatamente quota diecimila. Ma la fine del tunnel è ancora decisamente lontana.