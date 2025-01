Una storia d’amore per lo sport, una vita spezzata a soli 19 anni. Sara Piffer, campionessa e promessa del ciclismo italiano è stata investita e uccisa proprio mentre si trovava sulla sua amatissima bicicletta, in via Cesare Battisti tra Mezzocorona e Mezzolombardo, in Trentino. Stando alle prime ricostruzioni, Sara si trovava in compagnia del fratello quando un 70enne, che stava effettuando un sorpasso, ha colpito in pieno la 19enne. Nonostante i tempestivi soccorsi, per Sara non c’era più nulla da fare. La giovanissima campionessa, che gareggiava per la società Mendelspeck, aveva iniziato nella Velo Sport Mezzocorona ed era stata stata vice campionessa d’Italia della Madison nel 2021.