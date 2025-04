Tragedia familiare a Mezzolombardo. Bojan Panic, 19 anni, ha accoltellato e uccido il padre, Simeun Panic, 46. Alla base del gesto estremo ci sarebbe la volontà di difendere la madre dalle violenze dell’uomo. “Stava ancora maltrattando la mamma, così l’ho colpito con un coltello da cucina”, le parole del 19enne. “Ho cercato di rianimarlo, ma era già morto, e ho chiamato i carabinieri”

La famiglia, di origine bosniaca, viveva da tempo in paese, dopo un periodo trascorso a Lavis, in Trentino. Stando alle prime informazioni, risultano già altre segnalazioni e denunce alle forze dell’ordine per maltrattamenti in famiglia.È stato proprio il 19enne a chiamare il 112 e dopo aver colpito il genitore ha anche cercato di rianimarlo, come dichiarato durante l’interrogatorio. Il giovane si trova attualmente in caserma con l’accusa di omicidio.