Cagliari, stop alla malamovida: sigilli a un noto locale situato in via Vittorio Emanuele, “un altro colpo alle attività produttive che non rispettano le regole”. Sinergia di forze tra residenti e forze dell’ordine: “Un locale senza regole che vendeva chiupiti sino alle ore più piccole della notte con conseguenze nefaste per giovani e per residenti in scacco a questi soggetti” spiega Adolfo Costa. Una battaglia quella dei residenti del cuore di Cagliari contro tutto ciò che danneggia il quiete vivere: “Siamo per collaborare con attività produttive virtuose ma non abbiamo alcun timore contro coloro i quali vogliono imperversare alle spalle delle cittadine e dei cittadini”.

Un contributo fondamentale quello dei comitati di quartiere e nella fattispecie di Stampace, che collaborando con comune e forze dell’ordine, “tenendo presente che siamo per lo sviluppo turistico e per la collaborazione con tutte quelle attività produttive ( e sono tante ), che fanno bene il proprio lavoro”.

Chiasso sino a tardissimo, regole non rispettate, alcol a portata di mano per i giovani che animano il quartiere, con possibili conseguenze negative per tutti: azioni intraprese instancabilmente da tempo quelle dei comitati di quartiere al fine di frenare la malamovida, e, in questo caso, il “malversare di un locale che continuava a esercitare senza tener conto di nulla. La giustizia vince sempre.

È una vittoria dei cittadini onesti che combattono il sopruso”.