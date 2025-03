Inversione proibita davanti alla piazza, macchine bloccate e automobilisti impauriti innanzi a scene da Far West: tra le persone in fuga anche una donna con una bimba.

Erano circa le 13,30, ieri, quando nella centralissima via Roma è scoppiato il caos: grazie alle immagini riprese dalla telecamera installata a bordo di una vettura proveniente dal viale Stazione e condivise da “La Zona di Antonello Lai” si evince come una macchina ha effettuato una inversione proibita. Sono seguite altre manovre pericolose, tutti incuranti del fatto che si trovassero in mezzo alla strada e non da soli: colpi di bastone, un vetro spaccato, la retromarcia ingranata a gran velocità per finire sopra alla vettura dove a bordo c’erano anche una donna con una bimba. Attimi di vera paura, che, per fortuna, non hanno causato danni a persone ma la situazione sarebbe potuta andare molto peggio.

La rissa, poi, è proseguita un pò in piazza e un pò in strada tra decine di partecipanti, di etnia Rom: prese di capelli, urla, spintoni cessati solo al provvidenziale intervento delle forze dell’ordine che hanno placato gli animi incandescenti. Non ancora precise le cause che hanno scatenato la rissa.