Molti cumuli individuati, infatti, coinvolgono residenti ignari che affidano a ditte poco serie di smaltire i rifiuti, “di riflesso vengono anche loro denunciati”.

Prosegue il grande lavoro messo in campo dal Comune al fine di restituire decoro alle periferie del paese, prese troppo spesso di mira da chi libera cantine e magazzini da ciò che non serve più. Bonifiche costose ai danni di tutti e non solo in termini ambientali, bensì economici, considerato che i costi degli interventi ricadono su tutta la popolazione. Al fine di ridurre e prevenire il triste fenomeno, assieme alle opere di pulizia sono state messe in atto anche quelle per individuare chi sporca e inquina con strumenti preposti per poter risalire più facilmente agli autori dei reati.

“I lavori cominciati a gennaio 2025 proseguiranno fino a settembre per questo importante intervento di pulizia e rimozione di rifiuti che sono stati abbandonati lungo il nostro territorio

Alcune delle zone già oggetto degli interventi sono : Loc.Ponte Fronte Distributore, Via dei Genovesi, pressi Baccalamanza, S.P 91, XXIIIesima Com. Montana, Loc.Fra Giuanni, Maddalena Spiaggia, Corso Fiume Santa Lucia.

Altre zone sono attualmente monitorate e pronte ad essere ripulite.

Inoltre ricordiamo che al fine di scongiurare questi atti di inciviltà continuerà il monitoraggio da parte della polizia locale, compagnia barracellare Capoterra e le autorità preposte, le quali saranno pronte a intervenire in caso di necessità.

E’ già in corso l’attività di installazione di dissuasori che verranno coadiuvati dall’importante compito delle foto-trappole e videosorveglianza al fine di impedire agli incivili di arrecare ulteriori danni al nostro territorio”.