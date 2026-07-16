Inferno di fuoco nel Sulcis Iglesiente, tra Domusnovas e Carbonia due grossi incendi stanno devastando il territorio: in azione canadair e elicotteri, disposta la sospensione delle visite alla grotta di San Giovanni, gli accessi rimangono aperti solo per consentire tutte le operazione di Protezione Civile che dovessero essere necessarie.

Le alte fiamme stanno mettendo a dura prova i due comuni: Domusnovas, immerso nel verde, ha il fuoco che assedia le case. Immagini di terrore e distruzione quelle che giungono dai residenti che assistono impotenti alle operazioni di spegnimento: le sirene delle squadre di soccorso rompono il silenzio in paese che, spera, che l’incendio possa essere domato al più presto. Chiuso il tratto di strada tra Carbonia e Gonnesa. Il consorzio Natura Viva spiega: “A seguito di comunicazione d’ordine del Sindaco di Domusnovas, causa incendio, comunichiamo che tutti i servizi di visita della Grotta di San Giovanni sono sospesi.

Invitiamo tutti alla massima prudenza e condivisione dell’informativa”.

A Carbonia, Medau Desogus, lo scenario non cambia: fiamme alte che sono in atto da ore. Un pomeriggio di fuoco, l’ennesimo, che sfregia ancora una volta la Sardegna.