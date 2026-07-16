Dimenticate gli swipe, le conversazioni infinite e i “visualizzato” senza risposta. La nuova frontiera degli incontri punta tutto sul contatto umano e, a Cagliari, il fenomeno comincia a farsi notare.

Il meccanismo è semplice: ci si iscrive all’app, si inseriscono età, sesso, preferenze e il tipo di relazione che si sta cercando – dall’avventura a una storia seria – e poi è la piattaforma a fare il resto. L’algoritmo seleziona una persona compatibile, prenota un tavolo in un ristorante convenzionato e organizza direttamente il primo appuntamento.

L’obiettivo è eliminare quella fase che molti utenti delle tradizionali app di dating considerano la più frustrante: settimane di messaggi che spesso non si trasformano mai in un incontro reale. Il nuovo modello, invece, ribalta completamente l’approccio. Ci si conosce subito, davanti a un piatto e a un bicchiere di vino, lasciando che siano la conversazione e le emozioni dal vivo a decidere se vale la pena continuare.

Negli ultimi mesi stanno nascendo diverse piattaforme che seguono questa filosofia, proponendo appuntamenti o cene organizzate nei locali, con l’idea di riportare al centro la spontaneità dell’incontro reale. Alcune organizzano tavoli per due, altre cene di gruppo tra sconosciuti accomunati da interessi e fascia d’età, tutte accomunate dall’idea di ridurre il tempo trascorso dietro allo schermo. Anche per i ristoranti il sistema rappresenta un’opportunità: i locali convenzionati vedono aumentare le prenotazioni, soprattutto nei giorni tradizionalmente meno affollati, trasformandosi in luoghi dove nascono nuove conoscenze oltre che esperienze gastronomiche.

Naturalmente il servizio non è gratuito. L’iscrizione può prevedere un costo oppure è richiesto semplicemente di sostenere la spesa della cena o del pranzo. Un investimento che molti single sembrano preferire rispetto alle interminabili chat senza un seguito concreto.

La scommessa è tutta qui: riportare gli incontri nel mondo reale. Perché, nonostante l’intelligenza artificiale e gli algoritmi sempre più sofisticati, il momento decisivo resta ancora quello in cui due persone si siedono una di fronte all’altra. E per molti potrebbe essere proprio questa la vera rivoluzione del dating del 2026.