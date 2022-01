Incredibile in Italia: il Covid sfonda quota 200mila contagi al giorno, 198 morti e tasso record al 19 per cento. Numeri incredibili e nuove record, mai così tanti contagi dall’inizio della pandemia: ben trentamila più di ieri, in sole 24 ore, nel giorno dell’Epifania, 219.441 nuovi positivi, un tampone su cinque è stato positivo. Una vera e propria escalation con la variante Omicron, anche se nessuno si attendeva di tali proporzioni. Il “muro” dei vaccini protegge gli ospedali, contenendo i numeri dei morti mentre aumentano però notevolmente i ricoveri, 430 in più in area medica e 39 in più Rianimazione dove ci sono stati 177 ingressi in un giorno.

E la situazione in Sardegna? Si registrano oggi 1296 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 3976 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 20093 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 ( 3 in più di ieri ).

I pazienti ricoverati in area medica sono 173 ( 1 in meno di ieri).

12164 sono i casi di isolamento domiciliare ( 1039 in più di ieri).

Si registrano 2 decessi: una donna di 67 anni, residente nella provincia di Nuoro, e 1 uomo di 89 anni, residente nella provincia di Sassari.