È in programma domani alle 11, davanti alla gip del tribunale di Tempio Pausania Federica Distefano, l’udienza di convalida dell’arresto di Mohamed Abdou Elchodary, il ventenne egiziano accusato dell’omicidio di Pietro Sciusco, 42 anni, originario della Puglia. L’uomo è stato ucciso a Olbia con diverse coltellate al cuore e all’addome.

Il giovane è detenuto nel carcere di Bancali, a Sassari, da ieri sera, quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Olbia lo hanno rintracciato al termine di diverse ore di ricerche.

Elchodary era nascosto in una villetta in ristrutturazione in via Genova, a breve distanza dal lungomare e non lontano dal luogo in cui è avvenuto il delitto. Domani sarà chiamato a comparire davanti alla giudice per l’udienza sulla convalida del provvedimento restrittivo.