Tragedia la notte scorsa ad Avegno, in provincia di Genova. Una maestra elementare di 69 anni, Gabriella Gellio, era riuscita a mettersi in salvo insieme al marito da un incendio divampato all’interno della sua abitazione.

Come riporta il Secolo XIX, Gabriella è rientrata in casa per salvare i suoi amatissimi gatti Maine Coon. Un amore smisurato per i suoi mici, tanto che aveva aperto all’interno delle stessa palazzina un allevamento. Ma purtroppo, nel momento in cui la donna è rientrata in casa il tetto è crollato non lasciandole scampo. I vigili del fuoco hanno fatto di tutto per salvarla, ma era ormai troppo tardi.

Commosso il messaggio dedicato alla 69enne da Amici dei gatti ODV: “Si era messa in salvo. Poi ha sentito loro…

Ma dentro c’erano i suoi gatti. I suoi amati Maine Coon, la sua grande passione, la sua famiglia”, si legge nel post dell’Associazione.

“È rientrata per salvarli. Il tetto è crollato e non è più uscita.

Per chi non ha mai amato un gatto, non si capisce.

Per noi, è tutto chiarissimo. Perché loro non sono “solo gatti”. Sono casa.

Oggi noi di A-mici dei gatti ODV vogliamo ricordarla così: come una persona che ha amato fino in fondo.

Gabriella, il tuo amore non sarà dimenticato.

Non sappiamo ancora se i suoi Maine Coon ce l’hanno fatta. Speriamo con tutto il cuore di sì.

Ciao Gabriella, ti aspettiamo al Ponte.“