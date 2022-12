Incidente fra Sestu e San Sperate: i soccorsi non arrivano, automobilisti gestiscono il traffico in tilt

I soccorsi tardavano ad arrivare e così, per provare a gestire la situazione, gli automobilisti presenti al momento dello scontro si sono improvvisati vigili urbani: indossati i giubbotti catarifrangenti e con la sola luce dei lampeggianti del carro attrezzi, hanno diretto il traffico andato in tilt in pochi istanti. L’incidente è avvenuto a pochi chilometri e pochi minuti di distanza da quello sulla 130, ed è questo il motivo per cui i soccorsi erano in ritardo.

Due le auto che si sono scontrate frontalmente sulla provinciale 4 intorno alle 17,30. Una Lancia Ypsilon si stava immettendo sulla provinciale da una stradina laterale e una Renault bianca che arrivava da San Sperate l’ha colpita in pieno. La prima automobile è finita in mezzo alla corsia in direzione Sestu, l’altra in quella opposta. Uno dei due guidatori è rimasto ferito alla testa, precisamente alla nuca, ma ha rifiutato le cure.