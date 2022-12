Da Sarroch a Pula e Villa San Pietro terrore fuochi d’artificio per gli automobilisti

Fuochi d’artificio in mezzo alla carreggiata: grosso rischio per gli automobilisti che increduli per questa nuova usanza che, da qualche giorno, ha preso piede nel territorio e nei paesi limitrofi, segnalano alle forze competenti l’accaduto.

L’ultimo episodio è avvenuto la notte scorsa, precisamente all’ingresso di Sarroch a Genniauri, svincolo che, tra l’altro, si immette nella ss 195 Sulcitana. A verificare l’accaduto sono stati i barraccelli, che, sempre pronti per qualsiasi emergenza, non hanno esitato a recarsi sul posto.

Un fatto che non sarebbe isolato: in questi giorni si stanno verificando casi analoghi anche a Pula e a Villa San Pietro. Gli automobilisti di passaggio rallentano, si fermano e avvisano chi di competenza: questa mattina era ancora ben visibile la scatola in terra, proprio adiacente all’incrocio. Una bravata che potrebbe, però, costare cara, un serio pericolo per l’ordine pubblico.

Un fatto che non è passato inosservato all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Dessì, all’assessore all’Ambiente Luca Tolu che, in sinergia con il comando dei barraccelli, capitanato da Alessio Girau e la polizia locale ha messo in campo una serie di azioni per la tutela dei cittadini e la salvaguardia ambientale: soprattutto in questo periodo, infatti sono impegnati fortemente anche per arginare il fenomeno delle discariche abusive.

Sul territorio sono presenti le fototrappole ed è stato richiesto il raddoppio delle sanzioni amministrative e la bonifica, a carico del trasgressore, del luogo deturpato che dovrà provvedere a smaltire nel modo corretto i rifiuti abbandonati.

Pugno di ferro insomma da parte delle istituzioni che puntano a inasprire controlli e provvedimenti anche al fine di usarli come deterrente per estirpare, una volta per tutte, il problema che imperversa nel territorio.