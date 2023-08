In Sardegna molti più migranti in arrivo: le nuove direttive da Roma

Continuano a far discutere le nuove discipline per la distribuzione dei migranti che, ogni giorno, sbarcano senza sosta nelle coste italiane. Un’emergenza che chiede attenzione e un’organizzazione che andrebbe decisamente rivista al fine di non mettere in croce gli amministratori dei centri che ospitano gli immigrati irregolari. A fare il punto della situazione è il primo cittadino di Villanovaforru, centro del Medio Campidano dove è situata una struttura alloggio. “Nelle scorse settimane, tutti i prefetti di Sardegna hanno incontrato tutti i sindaci di Sardegna, chiedendo loro se avessero posto per accogliere nuovi migranti. Quando è venuto il nostro turno, abbiamo detto al prefetto: «Qui siamo in seicento abitanti e con noi vivono novanta migranti. Ce ne vuole dare altri?». Ora salta fuori che Roma ha cambiato le regole: Insomma, in Sardegna di migranti ne arriveranno molti di più” spiega il sindaco.

“Il punto però non è questo. Il punto è che la gestione degli sbarchi non è mai uscita dalla fase dell’emergenza. Era così nel 2015, quando è stato aperto il CAS di Villanovaforru e l’amministrazione venne avvertita a cose fatte. Era così nel 2016, quando sono diventato sindaco. È così ancora nel 2023. Tutto si giustifica nel nome dell’emergenza, tutto, anche i provvedimenti più abborracciati. La realtà è che la politica italiana, destra o sinistra non fa differenza, non vuole i migranti e non fa niente per favorirne l’integrazione: casa, lavoro, certificati di ogni tipo, riconoscimento dei titoli di studio, istruzione, qualifiche professionali, diventano un percorso degno più di Squid Game che di una società civile”.