Conosciuta e stimata non solo in città, Sanna lascia un vuoto incomabile nei cuori di chi le ha voluto bene. Il cordoglio di Fidapa Sardegna: “Un dolore immenso colpisce la nostra associazione.

Con profonda tristezza e sgomento, il Distretto Sardegna di FIDAPA BPW Italy piange la prematura scomparsa di Valentina Sanna, Presidente della Sezione di Oristano.

Una notizia che ci lascia senza parole e che riempie di dolore tutta la nostra comunità associativa.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella FIDAPA e nei cuori di tutte coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e condividere con lei il percorso associativo.

La Presidente Distrettuale Maria Gemma Moi, il Consiglio Distrettuale e tutte le socie del Distretto Sardegna si stringono con sincero affetto alla famiglia di Valentina e alle amiche della Sezione di Oristano, condividendo questo momento di immenso dolore”.