Un ricovero imprevisto per Rocco Siffredi, in questi giorni nell’Isola per il Sardegna Sex. Un raffreddore più fastidioso del previsto ha costretto Siffredi al ricovero all’ospedale del Nostra Signora di San Gavino. Il pornodivo ha voluto ringraziare il personale sanitario sui suoi social con un video apposito: “A tutti i dipendenti dell’ospedale del Nostra Signora di San Gavino, medici, infermieri, tutti, voglio augurarvi buon Natale, buone buone feste e buona vita”, ha detto Siffredi, per rimarcare la professionalità di medici ed infermieri sardi.