L ’isola sarà sotto l’effetto di infiltrazioni umide che det e rmineranno molte nubi ma senza fenomeni rilevanti. I venti saranno deboli e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite e più rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 9 °C e la minima di 1 0 °C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da Nordovest. Il mare sarà mosso. A Sassar i la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 1 1 °C. I venti saranno moderat i per l’intera giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest , al pomeriggio da Sudovest . A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 8 °C e la minima di 8 °C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite , con precipitazioni nella notte. Sono previsti 0.3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 3 °C e la minima di 7 °C. I venti saranno moderati per l’intera gior nat a e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Ove st. Ci aspetta pertanto una giornata tra nubi e schiarite, perlopiù senza piogge e con temperature in rialzo che raggiungeranno massime di 19°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti. Seguite Meteo Casteddu anche su Radio Casteddu Online . Buon venerd ì e buon ascolto. Buon giovedì e buon ascolto. A cura di Claudia Saba