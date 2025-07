Intervento dei Vigili del fuoco del presidio estivo di Castiadas a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 125 Var, nel tratto stradale della galleria “Gutturu Frascu” del territorio del comune di Maracalagonis.

Per cause ancora da accertare , un autofurgone e un’autovettura, sono rimasti coinvolti in uno scontro, tra gli occupanti risultano tre i feriti tutti soccorsi e trasportati in ospedale con codice rosso.

Gli operatori VVF della squadra di pronto intervento hanno provveduto a soccorrere gli occupanti , mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale.

Sul posto gli operatori sanitari del servizio Territoriale di Emergenza con più ambulanze che hanno provveduto alle prime cure e al trasporto in ospedale dei feriti, le Forze dell’ordine di competenza, per gli accertamenti e i rilievi di legge e per la gestione della viabilità stradale.