Cagliari, è un militare della Brigata Sassari l’angelo che ha salvato una 15enne da un gruppo di molestatori in piazza Matteotti: effettivo al 3° Reggimento Bersaglieri è rimasto accanto alla giovane sino a quando non è arrivata la mamma a prenderla.

È accaduto poche sere fa, la ragazzina attendeva il bus e dei giovani uomini l’hanno accerchiata. Il militare ha capito la situazione e ha preso in carico la 15enne che, impaurita, ha telefonato alla mamma. La donna, è corsa subito in macchina a prendere la figlia, ha raccontato l’accaduto sui social, ringraziando il giovane militare che ha aiutato la ragazza in questo momento di difficoltà.

https://www.castedduonline.it/cagliari-15enne-accerchiata-e-molestata-da-un-gruppo-di-uomini-salvata-da-un-militare-calabrese/