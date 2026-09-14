Massimo Zedda dà il bentornato in Italia alla nave Amerigo Vespucci.

Prima tappa italiana, a conclusione del Tour Mondiale “Campagna in Nord America 2026”, per la nave Amerigo Vespucci che ha attraccato domenica 13 settembre a Cagliari per poi concludere il suo viaggio a Trieste passando per Castellammare di Stabia, Napoli e Venezia.

Nella mattina di oggi, lunedì 14 settembre 2026, il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda ha accolto in Municipio il Comandante della Vespucci, Capitano di Vascello, Nicasio Falica.

Un caloroso “bentornato” è quello che ha tributato il primo cittadino del capoluogo sardo al Comandante e a tutto il suo equipaggio che fino al 15 settembre sarà in città.

E come di consueto, la nave scuola più famosa al mondo è stata letteralmente presa d’assalto dai visitatori che nei tre giorni a disposizione si sono pazientemente messi in coda per poter salire a bordo della Vespucci.

“Non può che essere un grande onore per noi – ha spiegato il sindaco Zedda – essere la prima città scelta dalla nave Amerigo Vespucci come tappa di rientro dal lungo tour nel Nord America”.

Al termine dell’incontro istituzionale, il primo cittadino cagliaritano ha omaggiato il Capitano di Vascello Falica con un libro che raccoglie alcune tra le immagini più suggestive di Cagliari. Per contro, il Comandante della Vespucci ha regalato al sindaco Zedda un testo sulla storia della nave e il prestigioso cappellino del Comandante.

La Vespucci resterà ormeggiata a Cagliari fino a martedì 15 e, una volta salpata, si ricongiungerà nelle acque del Golfo cagliaritano con la nave Etna, anche essa nel capoluogo, per la Cerimonia di fine Campagna d’Istruzione 2026.

E anche Comandante della Nave Etna, Capitano di Vascello Alessandro Serrani ha voluto far visita a Massimo Zedda.