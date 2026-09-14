Daniel Maldini sarà regolarmente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti del Cagliari in vista dei prossimi impegni. Lo comunica il club rossoblù in una nota ufficiale, facendo chiarezza anche sugli accertamenti tossicologici a cui il giocatore si è sottoposto dopo l’incidente stradale avvenuto sabato notte a Milano.

Maldini, alla guida della sua Porsche Carrera 4, era rimasto coinvolto in uno scontro con un’altra vettura. Sottoposto all’alcoltest, era risultato positivo, con il conseguente ritiro della patente.

“Gli accertamenti tossicologici effettuati hanno dato tutti esito negativo”, precisa il Cagliari smentendo quanto pubblicato dal Corriere della Sera che però conferma tutto e che, ripreso poi da tutti gli altri organi di informazione, aveva pubblicato la notizia della positività di Maldini ai pre test anti droga. Il giocatore sarà quindi regolarmente a disposizione del gruppo alla ripresa degli allenamenti.

I test risultati negativi sono stati commissionati dalla stessa società rossoblù, quelli il cui esito era riportato dal Corsera erano stati fatti in ospedale.