Il dolore atroce di Fonni: l’albergatore Mauro Falconi muore in moto e lascia una famiglia bellissima

Fonni ancora nel dolore: morto Mauro Falconi, gestore, assieme alla famiglia, di un hotel a San Teodoro. Una notizia che si è presto diffusa in paese, in quel centro che ha seppellito solo ieri i quattro ragazzi morti dopo un terribile schianto alle porte del centro abitato. Falconi, cugino di primo grado della sindaca Daniela Falconi, era a bordo di una moto, l’incidente e per il centauro ogni tentativo di strapparlo alla morte si è rivelato inutile. Sposato e papà di una figlia, viveva da tempo con la famiglia a San Teodoro, gestiva il Bonsai Hotel. Noto imprenditore, conosciuto in Gallura e ancor di più nella sua Fonni che, ancora in lutto, deve fare nuovamente i conti con il destino avverso, quello della morte, tragica, giunta, all’improvviso, su un asfalto che si è ancora una volta macchiato di sangue.