Terribile incidente a San Teodoro: muore in moto il cugino della sindaca di Fonni, inutili i soccorsi

Terribile incidente a San Teodoro: muore un motociclista, inutili i soccorsi nel sabato sera. Sul posto le ambulanze ma stando alle prime testimonianze per il centauro non c’è stato niente da fare: si tratta dell’ennesimo incidente mortale nelle strade dell’Isola nelle ultime settimane. Che in questo caso è avvenuto a San Teodoro, una delle principali località turistiche, che in questi giorni sta facendo registrare ancora un buon afflusso di turisti e visitatori anche grazie al bel tempo e al lungo ponte di Ognissanti. Funestato però da una nuova tragedia, un altro incidente fatale: ancora non si conosce l’identità della vittima, le forze dell’ordine sono sul posto. E la vittima è ancora una volta di Fonni, come i quattro ragazzi morti nello schianto di pochi giorni fa. Si tratta di Mauro Falconi, 43 anni, imprenditore proprio di Fonni. Ed è il cugino della sindaca Daniela Falconi, che nei giorni scorsi aveva espresso tutto il suo dolore per il dramma dei 4 ragazzi. Sfociato poi in una lunga, commovente fiaccolata per le vie del paese. Sino alla nuova terribile tragedia di questa sera a San Teodoro: Falconi ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada, per lui non c’è stato niente da fare. Mauro Falconi aveva una moglie e una figlia.