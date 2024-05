Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I consigli di Neon Europa: come arredare e attrezzare la pasticceria.

La soluzione perfetta esiste e la Neon Europa la sa trovare.

La Neon Europa è specializzata nell’arredamento di locali food e vi aspetta nella sede di Cagliari in viale Elmas 183 per una gratuita consulenza personalizzata.

L’arredamento e lo stile del locale sono una delle chiavi del tuo successo e deve essere gestito da professionisti.

Lasciati consigliare da Neon Europa che ha una lunga esperienza nel settore e la capacità di “vedere” l’ambiente arredandolo prima con l’immaginazione e poi con elementi reali e concreti.

Neon Europa è al vostro fianco per realizzare, al giusto costo, la pasticceria che avete sempre sognato.

Può proporre una grande varietà di proposte d’arredo personalizzabili, per soddisfare tutte le esigenze di stile e soluzioni di refrigerazione.

Neon Europa è rivenditore Frigomeccanica, azienda leader italiana nella produzione di arredi e vetrine per bar, pasticcerie, gelaterie e inoltre è rivenditore dei migliori marchi made in Italy per allestire il tuo laboratorio con attrezzature a risparmio energetico e tecnologia 4.0.

Ecco alcuni suggerimenti per una pasticceria accattivante e funzionale:

Tema e stile: Decidi il tema e lo stile della tua pasticceria. Potrebbe essere elegante e classico, moderno e minimalista, rustico e accogliente, o persino eccentrico e creativo.

Layout dello spazio: Ottimizza lo spazio per l’esposizione dei prodotti. Assicurati che ci sia abbastanza spazio per i clienti in attesa, per il personale e per il movimento fluido all’interno del negozio.

Zona esposizione: La vetrina deve essere attraente, ben illuminata, con colori e decori coerenti con lo stile del locale.

Confort degli ospiti: Assicurati che ci siano sedie o poltroncine comode e tavolini ben posizionati per gustare i prodotti. Molto gradite sono le aree lounge o con divani per creare una ambiente rilassato e accogliente.

Brand identity: Utilizza l’arredamento per rafforzare la brand identity della tua pasticceria. Incorpora i logo e i colori del marchio in modo creativo nell’arredamento e nelle pareti.

Area di vendita ed esposizione

Esistono diverse opzioni di vetrine per esporre torte e dolci, ognuna con le proprie caratteristiche e vantaggi.

Considera il tipo e la varietà dei dolci e dei prodotti da forno che desideri esporre.

Se offri principalmente torte e pasticcini e dolci decorati, potresti preferire una vetrina refrigerata.

Se vuoi esporre principalmente biscotti, muffin potresti optare per una vetrina non refrigerata.

Ecco alcune vetrine più comuni utilizzate nelle pasticcerie:

Vetrine a bancone: sono le più utilizzate e sono poste direttamente sul bancone di vendita Sono aperte sul retro e chiuse con porte scorrevoli. Ultimamente sono molto apprezzate le vetrine drop-in per le monoporzioni.

Vetrine verticali: sono alte e posizionate contro una parete, in un angolo o anche al centro.

Possono essere fisse e girevoli, hanno una eccellente visibilità anche su tutti i lati. Sono molto apprezzate per esporre torte.

Area di produzione:

In una pasticceria, ci sono molte attrezzature necessarie per preparare e servire una vasta gamma di dolci e prodotti da forno. Ecco un elenco delle attrezzature di base.

Forno: è il re della pasticceria.

Planetaria o impastatrice: utilizzata per mescolare e impastare gli ingredienti.

Banco di lavoro in acciaio inox

Frullatore ad immersione o frullatore per preparare creme, salse e ripieni.

Macchina per gelato o sorbetto

Frigoriferi e congelatori per conservare ingredienti freschi, creme ecc.

La Neon Europa è un partner affidabile, un’azienda storica, nata nel 1962, molto conosciuta e apprezzata in Sardegna che ti può seguire in tutte le fase dalla progettazione alla fornitura, dal montaggio all’assistenza post vendita.

Neon Europa oltre le attrezzature e l’arredamento interno ed esterno può proporre l’allestimento del dehor, insegne luminose, cartelli e vetrofanie. E’ utile avere un unico partner di fiducia perla tua attività.

