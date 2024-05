Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Alla guida con due ovuli di eroina, 54enne arrestato a Iglesias.

E’ accaduto il 30 aprile. I carabinieri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 54enne di Carbonia. Controllato a bordo di una Fiat Panda, l’uomo è stato trovato in possesso di due ovuli contenenti 20 gr. di eroina e ulteriori due dosi pari a gr. 0,50 sempre di eroina, un bilancino di precisione, un taglierino e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato anche denunciato per guida senza patente, in quanto revocata. Il 54enne verrà giudicato oggi con rito per direttissima presso il Tribunale di Cagliari.