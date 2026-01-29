Riceviamo la precisazione del titolare di uno degli esercizi commerciali passati al setaccio dai carabinieri per verificarne la regolarità. Il commerciante di Guspini precisa quanto segue:

“E’ del tutto falsa l’associazione tra la mia attività e il gioco d’azzardo o la ludopatia.

Si precisa che:

– nel locale non sono presenti apparecchi da gioco d’azzardo;

– non è stata contestata alcuna violazione in materia di gioco o

ludopatia;

– l’unica contestazione riguarda esclusivamente un profilo

amministrativo relativo alla mancata elaborazione del DVR, estraneo a

qualsiasi tema di gioco. L’attività del sottoscritto non ha alcun

collegamento con il gioco d’azzardo e nessuna violazione in tal

senso è stata accertata”.