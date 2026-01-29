Riceviamo la precisazione del titolare di uno degli esercizi commerciali passati al setaccio dai carabinieri per verificarne la regolarità. Il commerciante di Guspini precisa quanto segue:
“E’ del tutto falsa l’associazione tra la mia attività e il gioco d’azzardo o la ludopatia.
Si precisa che:
– nel locale non sono presenti apparecchi da gioco d’azzardo;
– non è stata contestata alcuna violazione in materia di gioco o
ludopatia;
– l’unica contestazione riguarda esclusivamente un profilo
amministrativo relativo alla mancata elaborazione del DVR, estraneo a
qualsiasi tema di gioco. L’attività del sottoscritto non ha alcun
collegamento con il gioco d’azzardo e nessuna violazione in tal
senso è stata accertata”.