È atteso nella tarda mattinata di domani l’arrivo nel porto di Cagliari della Blue Ocean A, la nave di 116 metri battente bandiera di Saint Kitts and Nevis che nella notte tra ieri e oggi ha rischiato il naufragio al largo di Carloforte, finendo in balìa del mare contro gli scogli di punta Spalmatore, nel sud ovest dell’isola di San Pietro. A bordo si trovano ancora tutti i 33 membri dell’equipaggio, in buone condizioni di salute.

La nave, di tipo livestock e priva di carico, era in navigazione da Great Bitter Lake, in Egitto, verso Cartagena, in Spagna, quando ha lanciato una richiesta di soccorso alla Guardia costiera a causa di un’avaria al motore. Le forti raffiche di vento di ponente, con intensità fino a 50 nodi, hanno provocato lo scarroccio dell’unità verso la costa rocciosa, rendendo la situazione rapidamente critica.

Avvicinatasi pericolosamente agli scogli di punta Spalmatore, la Blue Ocean A ha dato fondo alle ancore. Il comandante, temendo l’impatto e il conseguente rischio di naufragio e di sversamento del carburante presente nelle cisterne, ha chiesto l’eventuale evacuazione dell’equipaggio. La Sala operativa della Guardia costiera ha immediatamente attivato i soccorsi, facendo decollare da Decimomannu un elicottero AW139 della Guardia costiera e richiedendo il supporto di un secondo elicottero dell’Aeronautica militare.

Le operazioni di evacuazione si sono però rivelate impossibili a causa delle condizioni meteo proibitive e dei violenti movimenti di rollio e beccheggio della nave. Nel frattempo, le manovre effettuate dal comando di bordo, sotto il coordinamento della Guardia costiera, hanno consentito di orientare l’unità parallelamente alla costa, permettendo alle ancore di fare presa e riducendo temporaneamente il livello di pericolo.

Nel corso della notte è giunto sul posto il rimorchiatore Vincenzino O. dei Rimorchiatori Sardi che, con il supporto delle motovedette CP 869 di Carloforte e CP 812 di Sant’Antioco, ha avviato le operazioni di assistenza. I primi tentativi di traino sono stati ostacolati dal mare molto agitato, con onde fino a cinque metri, e dalla rottura di quattro cavi di rimorchio.

Vista la complessità dell’intervento, la Guardia costiera di Cagliari ha disposto l’arrivo di un rimorchiatore di maggiori dimensioni dalla rada di Sarroch. Attualmente la Blue Ocean A si trova alla fonda nel golfo di Palmas, stabilizzata e costantemente monitorata, in attesa di essere trainata fino a Cagliari, dove dovrebbe attraccare al Porto canale.

Le operazioni di soccorso, iniziate dall’Ufficio circondariale marittimo di Carloforte e poi coordinate dalla Direzione marittima di Cagliari, hanno evitato il peggio, mettendo in sicurezza sia l’equipaggio sia la nave, mentre restano sotto osservazione le condizioni del mare e dell’unità fino al completamento del trasferimento in porto.