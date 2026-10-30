Cagliari e diversi centri della Sardegna si preparano alla notte di Halloween con feste, spettacoli, visite guidate e attività per bambini. La ricorrenza del 31 ottobre si accompagna alle antiche tradizioni isolane di “Is Animeddas”, dedicate al ricordo dei defunti e al ritorno simbolico delle anime. A Castello sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, alle 18, il quartiere sarà teatro di visite guidate tra storie di fantasmi, streghe e antiche leggende. Immancabile il classico dolcetto o scherzetto, con migliaia di bambini che suoneranno ai campanelli di casa dei cagliaritani e di tutti i sardi per chiedere caramelle e dolciumi.

Una tradizione che sta prendendo sempre più piede anche in Sardegna in versione anglosassone, dove i travestimenti si accompagnano a feste e party con i più giovani e non solo.

Cresce però l’allarme sicurezza: i travestimenti, le maschere e il sovraffollamento di piazze e locali impongono più controlli, soprattutto sul fronte dell’alcol venduto e consumato dai minorenni.