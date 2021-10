Green pass, i dati di Gimbe: sono tra i 4 e i 5 milioni i lavoratori non vaccinati in Italia

“Noi oggi abbiamo raggiunto una percentuale importante di vaccinati, forse anche inimmaginabili fino a qualche mese fa. Bisogna però anche tenere conto che oggi abbiamo 8,4 milioni di italiani over 12 che non hanno fatto nemmeno una dose, tra questi ci sono 4-5 milioni in età lavorativa”. Lo sottolinea Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, a Radio Cusano Campus.

“L’obbligo di green pass per tutti i lavoratori finora ha prodotto un effetto modesto sulle vaccinazioni – prosegue il presidente della Fondazione Gimbe – mi aspettavo di più in questo senso. Se questi 4-5 milioni di lavoratori non si vaccineranno in questa settimana bisognerebbe fare 12-15 milioni di tamponi a settimana e questo non sarebbe proprio fattibile perché non abbiamo questa capacità produttiva. La soluzione è che questi 4-5 milioni di lavoratori si vada a vaccinare oppure bisognerà andare verso un obbligo vaccinale”.

Leggi su https://www.agi.it/cronaca/news/2021-10-11/covid-cartabellotta-gimbe-4-5-milioni-lavoratori-non-vaccinati-14147916/