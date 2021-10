Incentivare le sterilizzazioni dei randagi a Quartu, a Radio Zampetta la campagna “Uniti si può”

“Con la presente si fa richiesta di accogliere la domanda per istituire dei fondi comunali, destinati alla sterilizzazione dei gatti randagi. La situazione ormai è ingestibile, chiediamo l’ aiuto del comune e delle varie figure competenti. Non si può continuare a ignorare il problema!

AIUTATECI!

Speranzosi in una vostra collaborazione, porgiamo distinti saluti.”

urp@comune.quartusantelena.ca.it

Specificando nella mail da inoltrare al:

Sindaco – Vice Sindaco – Garante Degli Animali – Ufficio U.D.A – Dirigente Ambiente – Comandante dei Vigili Urbani – Assessore Tiziana Cogoni.

Per conoscenza la stessa mail va inviata alla ASL al seguente indirizzo:

carlacortis@asl8cagliari.it

Per quanto riguarda le altre città la procedura è identica con indirizzi mail di riferimento del proprio comune da ricercare nel sito.