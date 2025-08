Grave atto vandalico nella notte in Sardegna sulla tratta ferroviaria Cagliari – Decimomannu. Ignoti, nei pressi della città di Assemini, hanno tagliato i cavi della rete di fibra ottica che garantisce la sicurezza del trasporto ferroviario, causando la disconnessione del sistema di supervisione del controllo centralizzato del traffico. Il sistema è stato ripristinato intorno le 08.20, ma per colpa dell’atto vandalico, questa mattina ci sono stati ritardi e la soppressione di 34 treni regionali. Tecnici ancora al lavoro per il controllo della rete. La circolazione è tornata alla normalità.