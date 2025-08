Fuochi d’artificio esplosi a pochi metri dai tavolini di chi stava cenando all’aperto, in pieno centro storico, senza alcuna sicurezza. È la denuncia di un residente di Corso Vittorio Emanuele. Una segnalazione che riaccende l’allarme sulla gestione dell’ordine pubblico nella zona della movida. “Ieri sera verso le 24 ho sentito un fortissimo frastuono sotto casa mia, racconta. Ho aperto la finestra e a una trentina di metri ho visto una cassa sul suolo, sistemata vicino alla gente che stava cenando.

Dopo pochi secondi, chi l’ha posizionata è scappato, e sono partiti questi fuochi d’artificio, immagino pericolosi e non governati, abbandonati a se stessi. Alcune persone scappavano, altre si alzavano incredule. Nessuno è intervenuto, men che meno la polizia, che in questa zona è sempre assente”. Non solo lo spavento: sul balcone dell’uomo sono arrivati detriti, e l’aria si è rapidamente saturata di fumo. “Alla fine si è alzata una nebbia, per via del fumo intenso dei fuochi, sono rimasto incredulo per l’accaduto”, conclude.