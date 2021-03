Gli anziani scendono in piazza a Cagliari: “Vogliamo i vaccini, fate riprendere le visite mediche”

Anche gli anziani scendono in piazza a protestare: “Vogliamo i vaccini, vogliamo che riprendano le visite mediche regolarmente e vogliamo essere tutelati”.

Domani mattina si incontreranno sotto al palazzo della Regione in via Roma dalle 10 a mezzogiorno. A Radio CASTEDDU, Sisinnio Zonnedda,

Associazione diritti degli anziani: “Purtroppo questa è la situazione, tanti ritardi e noi domani mattina saremo di fronte al consiglio regionale in via Roma a chiedere a Solinas l’abbattimento subito dei tempi di attesa per quanto riguarda i vaccini per gli anziani e le categorie più fragili.

Questa è la nostra richiesta al Presidente della Regione, gli anziani non stanno ricevendo il vaccino AstraZeneca e chiediamo di accelerare i tempi anche perché non è così semplice fare il vaccino. Infatti bisogna registrarsi, consegnare la tessera, parlare con il medico nuovamente ed elencare tutte le medicine che uno prende e, dopo allora, si riesce a fare il vaccino. C’è un’attesa, una procedura da rispettare e chiediamo che questi tempi siano minori e che siano vaccinati il prima possibile tutti gli anziani e tutti quelli che hanno delle patologie.

Non solo: chiediamo che sia, possibilmente, vaccinata tutta la Sardegna e tutta l’Italia perché abbiamo il terrore che questa zona bianca si trasformi in zona rossa perché non è possibile che dalle zone rosse vengano in Sardegna per poter fare una settimana di vacanza”.

Non solo lunghi tempi d’attesa, ma anche una procedura di registrazione non sempre accessibile per gli over: “Molti

anziani vengono a chiederci di registrarsi perché non tutti hanno il cellulare, pc e mail. Ci sono delle cose che vanno riviste, corrette, bisognerebbe dare la possibilità anche alle associazioni, che vogliono collaborare, di dare una mano. La nostra associazione opera Cagliari, la nostra sede è in via Po e quella operativa si trova in via Quintino Sella (tel: 392 91 41 476)”.

