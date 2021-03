Cagliari, schianto auto-moto in via Is Mirrionis: centauro ferito finisce all’ospedale

Incidente stradale in tarda serata nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis. Un 50enne di Quartu Sant’Elena al volante di una Renault Twingo, in via Is Mirrionis, ha effettuato un’inversione di marcia e si è scontrata con uno scarabeo Aprilia guidato da un 52enne di Cagliari. Il motociclista è stato soccorso e trasportato in ambulanza al Policlinico di Monserrato in codice giallo.

La polizia Locale ha eseguito i rilievi di legge.