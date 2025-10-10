Frongia a disposizione dei pazienti senza compenso: una collaborazione temporanea del noto urologo con il Brotzu, dal quale non percepirà alcun compenso economico.

Un volontario speciale, insomma, a favore dei cittadini: in questo momento in cui la sanità zoppicanate riempie pressoché ogni giorno la cronaca, ecco una bella notizia.

È direttamente Mauro Frongia che spiega i dettagli: “Per chiarezza e correttezza ritengo doveroso fornire alcune precisazioni in merito alla notizia del mio presunto rientro all’ARNAS G. Brotzu dopo il pensionamento.

Con deliberazione n. 229 del 10 luglio 2025, il Commissario straordinario dott. Marcias – che desidero ringraziare – mi ha conferito un incarico temporaneo non prorogabile né rinnovabile, con scadenza al 31 dicembre 2025 e senza alcun onere economico per l’Azienda. Tale incarico mi ha consentito di eseguire, fino ad oggi, alcuni interventi chirurgici e un trapianto renale.

È quindi opportuno precisare che non si tratta di un rientro definitivo, ma di una collaborazione temporanea.

Tengo inoltre a sottolineare che il reparto di Urologia, da me diretto per circa trent’anni e oggi affidato alla guida del dott. Andrea Solinas, continua a operare con elevata competenza e indiscussa professionalità, affrontando ogni giorno – pur in un contesto organizzativo impegnativo – attività di altissima complessità, come i trapianti renali, l’urologia oncologica e la chirurgia robotica.

Da parte mia restano immutati l’impegno e la disponibilità alla collaborazione, ma ritengo doveroso sgombrare il campo da notizie fuorvianti che potrebbero generare fraintendimenti o inopportune strumentalizzazioni”.