L’Ogliastra in rivolta, “promesse mancate, ora servono i fatti”: nuova protesta per “servizi ridotti, personale insufficiente, reparti in affanno e un punto nascita ancora chiuso”.Nuova lettera indirizzata a Bartolazzi: “L’Ogliastra non può più aspettare né essere ignorata”.

A oltre due mesi dalla risposta inviata dal Segretario particolare dell’Assessore regionale alla Sanità, il Comitato Giù le mani dall’Ogliastra torna a chiedere con forza un incontro ufficiale nel territorio ogliastrino per discutere dell’emergenza sanitaria locale.

“L’Assessore Bartolazzi aveva promesso ascolto, presenza e risposte concrete, ma da allora non è accaduto nulla” dichiara il portavoce del Comitato, Adriano Micheli. “La situazione resta gravissima” e nella nuova lettera inviata oggi al Presidente della Regione Alessandra Todde e all’Assessore Bartolazzi, il Comitato rinnova la richiesta di un confronto pubblico nel territorio, alla presenza dei Sindaci, degli operatori sanitari e dei cittadini.

“Non chiediamo gesti simbolici, ma un incontro vero, con date e impegni precisi” conclude Micheli. “La sanità ogliastrina ha bisogno di decisioni immediate e di una politica che torni a guardare negli occhi i cittadini, non da lontano ma sul posto”.