Momenti di terrore nel primo pomeriggio di oggi a Cracovia. Un uomo a bordo di un’auto armato di mitra a iniziato a sparare sulla folla in piazza del Mercato e le vie Stradomska e Sławkowska, nel centro storico della città.

A riferirlo Wyborcza.pl e Gazeta Krakowska.Il bilancio è già pesantissimo: 5 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite. Gli agenti hanno colpito il sospettato che è stato poi fermato. L’area è stata transennata e sono in corso i controlli e le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia.