San Caprile, Santa Traversa: un gioiello di Adopo fa tornare il Cagliari alla vittoria.Il Frosinone domina nel gioco ma non riesce a passare, grande prova dell’esordiente Grande e di tutta la difesa. Uno straordinario bolide sotto la traversa di Dopo decide il match. Poi mostruose parate di Caprile per salvare il risultato, entra un pessimo Kevin Carlos. Sono tre punti preziosissimi per la classifica. La squadra Di Alvini è venuta a Cagliari un po’ presuntuosa, partendo forte, convinta di fare bottino pieno dei rossoblù reduci da 4 sconfitte consecutive. Pisacane intorno alla mezz’ora perde anche l’infortunato Trepy, ancora un infortunio muscolare con Winks che invece si è fermato nel riscaldamento. Comunque il Cagliari ha lottatio,m grandissime anche le prove di Kofler e soprattutto di un insuperabile Rodriguez. Adesso la sosta, poi la trasferta contro il Como dei miracoli. Ma a quota 16 punti il Cagliari torna a respirare l’aria buona della classifica.