Nel corso della notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno tratto in arresto un 54enne disoccupato residente in città, già noto alle Forze di Polizia, responsabile di incendio e maltrattamenti in famiglia.

I militari sono intervenuti nel quartiere del nuovo borgo S.Elia , dove si era sviluppato un incendio all’interno di un appartamento situato al settimo piano di un condominio. Giunti sul posto, hanno accertato che, poco prima, l’uomo aveva appiccato il fuoco all’interno dell’abitazione della compagna in seguito al rifiuto della donna di consegnargli denaro.

Nel corso dell’intervento, l’indagato è stato rintracciato all’interno del palazzo e posto in sicurezza dai Carabinieri, senza che alcuno riportasse ferite. Ricostruita la vicenda, è stato quindi accompagnato in caserma e, terminate le formalità di rito, trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, come disposto dall’Autorità Giudiziaria che ora dovrà valutare il quali provvedimenti adottare.