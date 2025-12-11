I Carabinieri delle Stazioni di San Vito, Villaputzu e Muravera, con il supporto dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di San Vito, hanno svolto nella notte un articolato servizio coordinato di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Cagliari, finalizzato a innalzare i livelli di sicurezza.

Nel contesto delle verifiche effettuate nei diversi comuni del Sarrabus, i militari hanno identificato tre giovani, tutti già noti alle Forze di Polizia, trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti detenute per uso personale.

In particolare, un 36enne residente nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari è stato fermato a San Vito e trovato con una dose di cocaina; un 23enne domiciliato nel Nord Sardegna è stato controllato a Villaputzu con una piccola quantità di marijuana; un coetaneo residente nel Nuorese è stato infine fermato a Muravera, dove i militari hanno rinvenuto un ulteriore quantitativo di marijuana. I tre sono stati quindi segnalati alla competente Autorità Amministrativa per i provvedimenti di legge.

Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri hanno proceduto al controllo complessivo di decine di veicoli, sottoponendone uno a sequestro, e all’identificazione di altrettante persone. Sono state inoltre elevate molteplici infrazioni al Codice della Strada per gravi comportamenti per un importo complessivo di oltre 1.500 euro.