Flumini di Quartu, cane intossicato da monossido di carbonio viene salvato dai Vigili del Fuoco: “Hanno rianimato e si sono presi cura di Jack, un Bracco Pointer di 14 anni”.

Immobile, a terra, dopo aver respirato troppo fumo: ma gli eroi non si sono tirati indietro e hanno preso subito in carico chi era rimasto intrappolato nell’incendio scoppiato nell’allogio dove era custodito.

“Sono i Vigili del fuoco (2 A turno di Viale Marconi) che con generosità, cuore e abnegazione hanno rianimato e si sono presi cura del cane, ha subito un’intossicazione da monossido di carbonio.

Volevo ringraziare in modo particolare Cristian Glori, Alessio Altea, Emanuele Sanna, Denny Portas e Antonello Piras.

Grazie infinite”. Con queste parole Luigi Lai esprime la sua riconoscenza ai Vigili del Fuoco che si sono prodigati per il quattro zampe.