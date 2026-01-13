Un barchino con a bordo 11 migranti è stato intercettato nel mare del sud Sardegna da una motovedetta della guardia di finanza mentre tentava di raggiungere le coste dell’Isola. L’imbarcazione, partita dal Nord Africa, è stata individuata a circa 12 miglia dall’Isola del Toro, lungo il tratto di mare a sud-ovest della Sardegna. A bordo viaggiavano otto uomini, due donne e un bambino di pochi mesi. Le Fiamme gialle hanno condotto il natante fino al porto di Sant’Antioco. I migranti sono stati quindi sbarcati e trasferiti nel Centro di prima accoglienza di Monastir, nel Cagliaritano, per le procedure di identificazione e assistenza.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia e i carabinieri per le attività di competenza.