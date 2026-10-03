Tentativo di furto a notte fonda nella casa parrocchiale della chiesa di San Pio X, a Iglesias. Intorno alle 4, il sacerdote, svegliato da rumori sospetti provenienti dall’esterno, ha subito capito che qualcuno si era introdotto nell’abitazione attraverso una finestra e ha dato l’allarme chiamando il 112.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i militari della Stazione dei Carabinieri di Villamassargia, che sono riusciti a sorprendere e bloccare all’interno dell’immobile un 31enne, già noto alle forze dell’ordine.

A seguito della perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso del portafogli appena sottratto al parroco, che è stato contestualmente recuperato.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto.