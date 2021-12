Fiamme in un appartamento a Capoterra, paura per alcune bombole di gpl: morto un cagnolino

Capoterra, incendio in un appartamento al piano superiore di una struttura. I Vigili del Fuoco stanno operando per spegnere le fiamme evitando il coinvolgimento degli appartamenti sovrastanti.

Dalle 9 circa, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari stanno intervenendo in via Matteotti a Capoterra per l’incendio di un appartamento sito al piano superiore di una struttura abitativa di due piani.

Gli operatori stanno operando per spegnere l’incendio che ha coinvolto varie stanze, arredi e la copertura di una terrazza.

Durante le operazioni di spegnimento all’interno dell’appartamento sono state localizzate, raffreddate e messe in sicurezza tre bombole di GPL coinvolte dalle fiamme. E’ stato anche individuato negli ambienti coinvolti un cagnolino, purtroppo privo di vita.

La strada è stata chiusa al traffico.

I Vigili del Fuoco stanno operando con un’autopompa serbatoio, un’autobotte, un’autoscala e un carro autorespiratori per un totale di quattro automezzi e undici operatori.

Nessuna persona risulta coinvolta.

In via precauzionale e intervenuta sul posto anche un’ambulanza inviata dal 118.

Presenti sul posto gli agenti della Polizia Locale di Capoterra per gestire la viabilità stradale.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco daranno il via agli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.