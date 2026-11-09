CULTURA NEL PIATTO

Fagottini di verza con patate, funghi e maggiorana

I fagottini di verza con patate e funghi rappresentano un incontro tra tradizione e creatività: le foglie, appena sbollentate, racchiudono un ripieno morbido e profumato, mentre la cottura in tegame ne esalta il sapore. La maggiorana completa il piatto con una nota aromatica delicata.

Una ricetta che dimostra come anche le verdure possano diventare protagoniste della tavola, senza necessariamente ricorrere a preparazioni elaborate.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

8 foglie grandi di verza (circa 300 g)

300 g di patate

250 g di funghi champignon

40 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

1 uovo

30 g di scalogno

20 g di olio extravergine d’oliva

10 g di pangrattato

100 ml di brodo vegetale

Maggiorana fresca

Sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE

Lavare accuratamente le foglie di verza, eliminare la parte più dura della nervatura centrale e sbollentarle per 2-3 minuti in acqua leggermente salata. Scolarle e adagiarle su un canovaccio pulito.

Lessare le patate, sbucciarle e schiacciarle con una forchetta.

Pulire i funghi, tagliarli finemente e farli rosolare in padella con lo scalogno tritato e 10 g di olio extravergine d’oliva. Lasciare evaporare completamente l’acqua di vegetazione.

Unire i funghi alle patate, aggiungere l’uovo, il parmigiano, il pangrattato, la maggiorana, un pizzico di sale e una macinata di pepe. Amalgamare fino a ottenere un ripieno morbido ma sufficientemente compatto.

Distribuire il composto sulle foglie di verza e richiuderle formando otto fagottini.

Scaldare l’olio rimasto in un tegame, sistemare i fagottini con la chiusura rivolta verso il basso e lasciarli insaporire delicatamente. Aggiungere il brodo vegetale, coprire e proseguire la cottura per circa 10-12 minuti.

Negli ultimi minuti togliere il coperchio per lasciare restringere il fondo di cottura.

Servire due fagottini a persona, irrorandoli con il loro sughetto.

VALORI NUTRIZIONALI INDICATIVI PER PORZIONE

Energia: 260 kcal

Proteine: 12,5 g

Carboidrati: 28 g

di cui zuccheri: 5,5 g

Grassi: 11,5 g

di cui saturi: 3,5 g

di cui insaturi: 8 g

Fibre: 5,5 g

Colesterolo: 57 mg

UNA NOTA NUTRIZIONALE

La verza appartiene alla famiglia delle Brassicacee ed è una buona fonte di fibre e di composti vegetali caratteristici di questa famiglia. Le patate apportano carboidrati complessi, mentre i funghi contribuiscono al gusto e alla consistenza del ripieno senza richiedere grandi quantità di condimenti.

Il risultato è una preparazione gustosa, con una presenza equilibrata dei principali nutrienti, ideale per riscoprire il piacere delle verdure cotte attraverso una ricetta della tradizione reinterpretata.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma

Saggista.