Fase 2, il datore di lavoro non può fare test sierologici ai dipendenti

Il datore di lavoro non può effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti. Lo sottolinea l’Autorità Garante per la privacy, con due faq pubblicate sul sito del Garante, con cui si forniscono indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e imprese private e chiariscono i presupposti per l’effettuazione dei test sierologici per il Covid-19 sul posto di lavoro.

