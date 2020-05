I mercatini ambulanti hanno ripreso a essere operativi.

Oggi a Monserrato numerose persone hanno affollato le bancarelle di via dell’Argine. Sorvegliate a vista dai vigili urbani, quasi tutti, diligentemente, hanno atteso il loro turno. Un ritorno alla quasi normalità, tanto attesa e auspicata in questi giorni che non deve però far abbassare l’attenzione alle norme vigenti contro la diffusione del coronavirus.