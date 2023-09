Fa evadere un uomo trasportandolo in auto, in casa eroina e marijuana: un arresto a Cagliari

La polizia ha arrestato un 21enne a Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del pomeriggio di venerdì, in via Laghi Masuri, i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato un giovane di 21 anni, in relazione ai fatti accaduti lo scorso 13 agosto, quando in concorso con altre persone, ha procurato l’evasione di un uomo arrestato in flagranza di reato di resistenza trasportandolo sulla propria auto. Il giovane ha tentato anche di disfarsi di alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente, lanciandoli dalla finestra all’arrivo della polizia. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito il rinvenimento di una somma di denaro contante pari a 2.830 euro, di diverso materiale idoneo alla pesatura e al confezionamento, e di altra sostanza stupefacente che, sommata al quantitativo recuperato per strada, ha dato un peso complessivo di 2,39 gr di cocaina, 16,21 gr di eroina e 1,95 gr di marijuana. Il giovane è stato accompagnato presso la casa circondariale di Uta.