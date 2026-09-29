Dopo Eni e Ip anche Q8 fissa un tetto al prezzo dei carburanti. La società specifica in una nota che dal primo ottobre “applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori”.

Il price Cap sarà applicato “con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell’Azienda”.

Soddisfazione da parte del governo e della premier Giorgia Meloni che lo considera “un importante segnale alle famiglie”.

“Dopo Eni e IP anche Q8 accoglie l’invito del Governo italiano a fissare un tetto al prezzo di benzina e gasolio – il commento del ministro degli Esteri Antonio Tajani–. L’ennesimo risultato frutto della nostra azione politica e diplomatica”.