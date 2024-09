Entra in casa della madre nonostante il divieto del giudice: 29enne in arresto a Monserrato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un arresto per violazione del divieto di avvicinamento a Monserrato.

I carabinieri hanno tratto in arresto ieri un giovane di 29 anni, nullafacente e già noto alle forze dell’ordine, per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre. L’arresto segna l’ultimo sviluppo di una vicenda che è stata portata all’attenzione dei militari sin dal settembre 2023, quando la madre dell’arrestato aveva presentato una denuncia contro il figlio per ripetuti episodi di vessazioni, minacce e aggressioni.

La donna, residente a Monserrato, aveva denunciato che, sin dall’adolescenza, il figlio aveva assunto un comportamento prevaricatorio, con richieste continue di denaro, insulti e aggressioni nei suoi confronti. I carabinieri hanno quindi attivato il protocollo “Codice Rosso” e l’Autorità Giudiziaria ha disposto il divieto di avvicinamento nei confronti del giovane, applicato sin dall’ottobre 2023.